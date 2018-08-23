Болтон сорвал подписание заявления с Патрушевым

Представитель Вашингтона хотел от Москвы невозможного

Встреча в Женеве советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым завершилась без подписания совместного итогового заявления из-за вопроса о мифическом вмешательстве Кремля в выборы в США.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", – цитирует РИА "Новости" Патрушева в четверг, 23 августа.

По его словам, российская сторона предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.

"Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", – отметил секретарь Совбеза.

Он заметил, что в ходе встречи в адрес России никаких обвинений высказано не было.

"Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", – сказал Патрушев.

В свою очередь американец "оседлал" любимого ныне конька американских властей.

"Я дал понять, что мы не потерпим вмешательства (в выборы) в 2018 году, и мы были готовы предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это", – заявил Болтон на пресс-конференции после более чем пяти часов переговоров с Патрушевым.

Он признал, что именно проблема вмешательства в выборы помешала обеим сторонам выступить с совместным заключительным заявлением, пишет Reuters.

Также он рассказал о планах Вашингтона отказаться от договора с Москвой о СНВ-3 и рассмотреть другие методы контроля над стратегическим вооружениями, но еще не принято окончательное решение.

"Мы не установили какой-либо даты для переговоров относительно соглашения СНВ. Я думаю, это хорошо характеризует ситуацию", – приводит слова Болтона ТАСС.



Между тем Патрушев назвал переговоры "полезными и своевременными, особенно с учетом непростой международной обстановки, в которой они проходят". По его мнению, необходимо продолжать контакты между оборонными ведомствами США и России, в том числе из-за Сирии. Он напомнил, что сейчас в мире продолжается около 40 вооруженных конфликтов. Только в прошлом году в них погибло свыше 130 тысяч человек.

Говоря о "неудовлетворительной ситуации" в отношениях между нашими странами, Патрушев подчеркнул, что "российская сторона готова выстраивать конструктивный диалог на основе принципов равноправия и взаимоуважения".

Россия пригласила США на новую встречу в Москве или любом другом российском городе.

