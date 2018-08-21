Расследование демократов может сломать карьеру политическому тяжеловесу

В США конгрессмены-демократы заявили, что советник по национальной безопасности Джон Болтон сотрудничал с арестованной россиянкой Марией Бутиной, обвиняемой в шпионаже.

Депутаты Палаты представителей Элайдж Каммингс (Elijah Cummings) и Стивен Линч (Stephen Lynch) потребовали, чтобы Болтон отчитался о своих связях с 29-летней "российской шпионкой". Соответствующие документы должны быть предоставлены в Конгресс к 4 сентября, сообщает Politico.

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Конгрессмены подчеркнули, что 5 лет назад советник Трампа по национальной безопасности снялся в ролике российской неправительственной организацией "Право на оружие", во главе которой тогда стояла Бутина. Кроме того, по данным депутатов, тогда же Болтон участвовал в организованном россиянкой "круглом столе".

Каммингс и Линч напомнили, что кандидаты на такой высокий государственный пост должны предоставлять подробную информацию о своих контактах с иностранными гражданами и правительствами, и задаются вопросом, рассказал ли Болтон о связи с Бутиной. Депутаты также отметили, что Майкл Флинн, занимавший до Болтона должность советника по нацбезопасности, лишился своего поста, так как не стал сообщать о встрече с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Мария Бутина была арестована 16 июля 2018 г. по обвинению в шпионаже. В эти выходные россиянка была переведена в следственную тюрьму города Александрия в штате Вирджиния. Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала "мировое правозащитное сообщество... обратиться к правительству США с требованием гуманизировать условия содержания гражданки России Марии Бутиной". На сайте уполномоченного сообщается, что в действиях американских властей против Бутиной "имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания... и попрания норм международного права".