Американские спецслужбы оригинально подошли к делу россиянки

Москва считает, что арестованную в США гражданку РФ Марию Бутину обвиняют в нарушении местного законодательства об иноагентах на основе всего лишь переписки из социальных сетей, причем вырванной из контекста. Об этом сообщил сегодня заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

"Соштопанное ФБР обвинение построено на вырванных из контекста выдержках из личной переписки Бутиной в соцсетях. Ей пытаются инкриминировать нарушение американского закона об иностранных агентах, хотя она не работала ни на какое зарубежное государство, а училась в одном из вашингтонских университетов", – цитирует ТАСС нашего дипломата.

Он сообщил, что Москва заявила протест Госдепу в связи с действиями американских властей в отношении россиянки.

"Мы продолжаем самым внимательным образом следить за судьбой арестованной в Вашингтоне 15 июля гражданки России Марии Бутиной. Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против нее действиями, включая жесточайшее психологическое давление", – сказал Кожин.

Помимо этого, в Москве считают россиянку политзаключенной. "Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит, она – политическая заключенная", – приводит RT слова дипломата.

По его мнению, Бутина "брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу" на фоне "кампании по очернению" России "фактически только из-за своего происхождения".

"Что это, как не настоящая охота на ведьм?" – резюмирует Кожин.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения отрицает.

Накануне телеканал CBS News со ссылкой на ее друзей и однокурсников в университете написал о страшной "улике" против российской "шпионки" – оказывается, у девушки на телефоне был чехол со знаменитой фотографией президента России Владимира Путина с голым торсом на коне.

