Дипломаты рассказали о состоянии российской "шпионки"
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне добились встречи с гражданкой РФ, которую арестовали несколько дней назад и обвинили в шпионаже.
"Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело", – сообщается на страничке дипломатического представительства в Facebook. При этом дипломаты добавили, что Бутина держится бодро, поскольку собирается доказать свою невиновность в суде.
Отмечается, что россиянка чувствует себя нормально и на здоровье не жалуется. Дипломаты рассказали Марии, что ее арест вызвал в России общественный резонанс. Бутина попросила передать родителям, чтобы не волновались. "Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", – подытожили российские дипломаты.
Ранее министерство иностранных дел РФ объявило в Twitter флэшмоб в поддержку Марии Бутиной.
В связи с арестом в #США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии. pic.twitter.com/ekhh9ayvGA— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 19 июля 2018 г.
К акции присоединился и.о. постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. "Мы требуем ее (Бутиной) немедленного освобождения. Давайте поддержим ее тегом #FreeMariaButina", – заявил Полянский на страничке в микроблоге Twitter.
One more Russian was arrested in the US without any plausible reason. We demand her immediate release. Let’s support her with a tag #FreeMariaButina pic.twitter.com/KBpAcLlAkT— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 20 июля 2018 г.
Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля. Она обвиняется в сговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и в работе агентом иностранного государства на территории США. Марии грозит до 15 лет тюремного заключения.
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