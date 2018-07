Дипломаты рассказали о состоянии российской "шпионки"

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне добились встречи с гражданкой РФ, которую арестовали несколько дней назад и обвинили в шпионаже.

"Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело", – сообщается на страничке дипломатического представительства в Facebook. При этом дипломаты добавили, что Бутина держится бодро, поскольку собирается доказать свою невиновность в суде.



Отмечается, что россиянка чувствует себя нормально и на здоровье не жалуется. Дипломаты рассказали Марии, что ее арест вызвал в России общественный резонанс. Бутина попросила передать родителям, чтобы не волновались. "Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", – подытожили российские дипломаты.

Ранее министерство иностранных дел РФ объявило в Twitter флэшмоб в поддержку Марии Бутиной.

К акции присоединился и.о. постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. "Мы требуем ее (Бутиной) немедленного освобождения. Давайте поддержим ее тегом #FreeMariaButina", – заявил Полянский на страничке в микроблоге Twitter.

One more Russian was arrested in the US without any plausible reason. We demand her immediate release. Let’s support her with a tag #FreeMariaButina pic.twitter.com/KBpAcLlAkT