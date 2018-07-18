Дипломатов не пустили к Марии Бутиной

Арестованной в Соединенных Штатах гражданке России предъявлены обвинения по двум пунктам.

Ей вменяется участие в сговоре для ведения незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства и сама эта деятельность. Обвинения будут предъявлены официально на слушаниях в окружном суде Вашингтона.

СМИ сообщили о задержании россиянки 16 июля, напоминает ТАСС. Министерство юстиции США утверждает, что Бутина вела деятельность в интересах чиновника российского правительства, позже занявшего высокий пост в Центральном банке РФ, а затем включенного в санкционный список Минфина США. Сейчас Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокат россиянки Роберт Нил Дрискол утверждает, что его клиентка не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее, поэтому выдвинутые против нее обвинения беспочвенны. Он подчеркнул, что, когда несколько месяцев назад Бутиной заинтересовались местные власти, она добровольно давала показания в комитете Сената Конгресса США.

Посольство России в США заявило, что будет отстаивать права Бутиной "всеми законными способами". "Посольство России в Вашингтоне добивается от американских властей предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной... До настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было", – сообщается на страничке дипломатического представительства в Facebook.