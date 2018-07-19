Адвокат раскрыл подробности скандального дела

Посольство РФ в Вашингтоне получило разрешение на посещение сотрудниками диппредставительства арестованной в США Марии Бутиной. Задержанная россиянка сможет встретиться с работниками консульства 19 июля.

Ранее российские дипломаты посетили состоявшееся заседание суда по делу российской гражданки. Ей предъявлены обвинения по двум уголовным статьям: сговор и работа агентом иностранного государства.

По совокупности она может получить до 15 лет тюрьмы, сообщается на страничке посольства в Facebook. Бутина не признала себя виновной. В посольстве отметили, что судья отказалась удовлетворить ходатайство защиты об освобождении задержанной под залог.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил в суде, что ФБР долгое время вело наблюдение за его подзащитной. СМИ начали писать о Бутиной в 2017 году. Утверждалось, что от имени зампреда Центробанка РФ Александра Торшина россиянка занималась налаживанием связей в США, ее деятельность связывали с якобы имевшем место "российским вмешательством" в президентские выборы в США, напоминает РИА "Новости". Дрисколл также добавил, что Бутина общалась с Федеральной комиссией США по выборам – в марте 2018 года комиссия связалась с россиянкой, чтобы обсудить пожертвования на политическую кампанию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Бутина была арестована прямо перед саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы перечеркнуть позитивный эффект от переговоров двух лидеров.

