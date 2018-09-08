Американцы планируют инсценировать химатаку войск Асада

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в Идлибе прошла сходка террористических группировок с участием "Белых касок".

По его словам, на встрече был утвержден сценарий проведения и съемок постановочной химатаки якобы со стороны сирийских войск, передает РИА "Новости".

Конашенков отметил, что сигнал к началу операции террористы получили от "зарубежных друзей". При этом инсценировка намечена на вечер 8 сентября.

Ранее Москва предупредила Вашингтон, что нанесет удары по районам Сирии, где находятся десятки американским военных. В ответ на это Вашингтон начал проводить учения в республике.

