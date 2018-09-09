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В форпост Эт-Танф прибыли более ста морских пехотинцев. Гарнизон на юго-востоке Сирии удерживается силами коалиции. По заявлениям США, там готовят силы вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с исламскими экстремистами.
Дополнительные войска американцы перебросили после предупреждений российской стороны о предстоящем ударе по боевикам, которые укрываются в этом районе. Напомним, сейчас в Эт-Танфе пребывает около 600 военных из Америки, Норвегии и Британии. Также там находятся и представители иорданских спецслужб.
Об усилении военного присутствия США в Сирии сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на источники в министерстве обороны.
При этом американцы не хотят конфронтации ни с российским, ни с сирийским правительством, заявил спикер Центрального командования США Уильям Урбан.
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