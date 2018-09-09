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США укрепляют военное присутствие в Сирии

U.S. Navy/Global Look Press
Дополнительные войска американцы направили в САР после предупреждения России о грядущей бомбардировке

В форпост Эт-Танф прибыли более ста морских пехотинцев. Гарнизон на юго-востоке Сирии удерживается силами коалиции. По заявлениям США, там готовят силы вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с исламскими экстремистами.

Дополнительные войска американцы перебросили после предупреждений российской стороны о предстоящем ударе по боевикам, которые укрываются в этом районе. Напомним, сейчас в Эт-Танфе пребывает около 600 военных из Америки, Норвегии и Британии. Также там находятся и представители иорданских спецслужб.

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Об усилении военного присутствия США в Сирии сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на источники в министерстве обороны.

При этом американцы не хотят конфронтации ни с российским, ни с сирийским правительством, заявил спикер Центрального командования США Уильям Урбан.

Виктория БАЛАЯН
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