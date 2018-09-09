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Россия возобновила удары по Сирии

Фото: ТАСС
продолжениеНачалось: Американцы ударили фосфорными бомбами по Сирии
Наступление на последний крупный оплот боевиков продолжается

Речь идет о провинциях Идлиб и Хама.

На деревни Аль-Хабит и Абдин сирийцы с военных вертолетов сбрасывают бочковые бомбы, утверждает Reuters. Между тем власти страны отрицают использование таких бомб.

Российская авиация ударила по городам Эль-Латамна и Кафр-Зейта, говорится в сообщении. Агентство отмечает, что наступление возобновилось после того, как на саммите России, Ирана и Турции лидеры государств не смогли договориться о прекращении огня.

Между тем в Минобороны РФ пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее стало известно, что США усиливают военное присутствие в САР после предупреждений российской стороны о грядущих ударах. В Сирию перебросили более сотни морских пехотинцев.

Виктория БАЛАЯН
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