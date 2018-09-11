Здоровье
- Дневной сон оказался предвестником опасной болезни
- Уникальная диета защитит от инсульта
- Признаки рака найдут по ногтям
Турецкий лидер уверен, что в ближайшее время глава САР отдаст приказ о массированном наступлении на сирийскую провинцию.
Реджеп Эрдоган указал на якобы ложные аргументы Дамаска о необходимости атаки из-за укрывающихся в Идлибе боевиков. По его словам, неизбежно прольется кровь мирных жителей. В провинции проживает около 3 миллионов человек, заявил президент Турции.
Эрдоган заявил, что Россия наряду с Ираном и западными странами обязана "осознать ответственность" и не допустить "следующего кровопролития".
"Наши партнеры по астанинскому процессу – Россия и Иран – в одинаковой степени несут ответственность за недопущение этого гуманитарного бедствия", – цитирует турецкого лидера The Wall Street Journal.
Подъем запрещенной в России группировки террористов "Исламское государство" – это следствие, а не причина затяжного конфликта в Сирии, подчеркнул Эрдоган.
Напомним, ранее с угрозами в адрес российской стороны выступил американский президент Дональд Трамп. Он анонсировал удар по войскам РФ и Ирана, если они атакуют антиправительственные силы САР.
Гости из Швейцарии ехали на полуостров с убеждениями, которые на месте буквально рухнули
Из МИД страны выгнали всех "коммунистов" и выпускников МГИМО