Эрдоган обвинил Асада в подготовке мощного удара по Идлибу, попутно возложив ответственность и на Россию

Турецкий лидер уверен, что в ближайшее время глава САР отдаст приказ о массированном наступлении на сирийскую провинцию.

Реджеп Эрдоган указал на якобы ложные аргументы Дамаска о необходимости атаки из-за укрывающихся в Идлибе боевиков. По его словам, неизбежно прольется кровь мирных жителей. В провинции проживает около 3 миллионов человек, заявил президент Турции.

Эрдоган заявил, что Россия наряду с Ираном и западными странами обязана "осознать ответственность" и не допустить "следующего кровопролития".

"Наши партнеры по астанинскому процессу – Россия и Иран – в одинаковой степени несут ответственность за недопущение этого гуманитарного бедствия", – цитирует турецкого лидера The Wall Street Journal.

Подъем запрещенной в России группировки террористов "Исламское государство" – это следствие, а не причина затяжного конфликта в Сирии, подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее с угрозами в адрес российской стороны выступил американский президент Дональд Трамп. Он анонсировал удар по войскам РФ и Ирана, если они атакуют антиправительственные силы САР.