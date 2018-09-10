Европейцы отказываются помогать американцам

Власти Нидерландов приняли решение больше не финансировать сирийскую оппозицию и организацию "Белые каски". В правительстве Королевства такую стратегию признали неэффективной. Об этом в понедельник, 10 сентября, заявили глава МИД страны Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг.

Они считают, что поддержка деньгами повстанцев "не принесла желаемых результатов", пишет Dutch News. Вероятность того, что повстанческие силы смогут выиграть гражданскую войну, по словам министров, сейчас "крайне ограничена".

На брифинге министры пессимистично оценили нынешнюю ситуацию в Сирии, отметив, что военная победа правительственных сил "неизбежна", а "присущая нестабильность" означает, что перспективы прочного мира мрачны.

Однако Нидерланды будут и дальше стремиться к политическому урегулированию и поддержат соседние с САР страны, которые также пострадали от конфликта, говорится в послании.

По данным издания, Нидерланды выделили €70 млн на финансирование оппозиции. Помимо спонсирования "умеренных" мятежников, деньги направлялись собственным полицейским силам и в программу "Белые каски".

Подчеркивается, что поддержка первых двух программ прекратится немедленно, но "Белые каски" продолжат получать помощь до декабря текущего года.

США в июне выделили $6,6 млн на деятельность этой организации в Сирии. В МИД Арабской Республики осудили данное решение.

А ранее в мае Великобритания сообщила, что продолжит оказывать финансовую поддержку "Белым каскам".

В России неоднократно заявляли, что именно представители этой группы создают постановочные видеоролики о "химатаках" и их "последствиях" в Сирии.

