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Российские дипломаты указали на спонсоров "Белых касок"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/Muhmmad Al-Najjar
Активисты действовали в сговоре с западными державами

Кто заказчик неправительственной организации, стало ясно после того, как иностранные государства поспособствовали ее представителям убежать из Сирии. Такое заявление сделали сегодня, 23 июля, в российском МИД.

В сообщении уточняется, что активисты действовали "исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей".

"При этом хорошо известно, что именно "Белые каски" были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта", – уверены представители внешнеполитического ведомства РФ.

За день до этого в израильском Министерстве иностранных дел говорилось, что "Белые каски" вместе с семьями покинули почти подконтрольную правительственным войскам сирийскую территорию. Покровительства у Тель-Авива попросили страны Европы, а также США и Канада. Известно, что более 400 активистов эвакуировали в Иорданию, после чего распределят по западным государствам. "Беженцев" ждут, в частности, в Оттаве и Берлине.

Между тем в Сирии помощь "Белым каскам" сравнили с поддержкой терроризма, а их вывод из арабской страны назвали преступлением. Данный побег, по мнению посольства РФ в Израиле, немного остудит пыл активистов. Ожидается, что число очередных провокаций с применением химоружия сократиться.

Страны Запада благоволят "Белым каскам", которые неустанно повторяют, что призваны спасать мирное население в зонах военных конфликтов.  

"Спонсорами" неправительственной организации выступали Великобритания, Нидерланды, Германия, Канада, США и Новая Зеландия. Финансовые вливания также осуществляли отдельные лица.

Позже выяснилось, что "Белые каски" на псевдопострадавших территориях развернули съемочную площадку, расплачиваясь с местными актерами финиками. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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