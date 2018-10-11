Израиль тестировал не те С-300

Россия привезла в Сирию модернизированные комплексы

Украине достались в наследство от Советского Союза старые С-300П образца 1978 г. – на них и тренировался Израиль, чтобы научиться прорывать противоракетную оборону. В Сирию же российские специалисты доставили новейший ЗРК С-300ПМУ, который вобрал в себя все лучшее от всех "ветвей семейства", включая С-300 для боевых кораблей.

А главное, архитектура системы управления С-300ПМУ позволяет интегрировать комплекс в состав группировок ПВО, в то числе, оснащенных С-400. Проще говоря, радары "четырехсотых" и самолет ДРЛО А-50У могут передать координаты целей сирийским С-300.

Как утверждает "Российская газета", украинские С-300 отличаются от сирийских как "Запорожец" от "Феррари", так как первые создавались, чтобы отражать армады бомбардировщиков НАТО в разгар холодной войны, и "лупят" по всему, что летит. На них и потренировались израильтяне в начале октября под Винницей, а затем успокоились.

Стоит отметить, что официально информация о нахождении израильтян во время учений под Винницей не подтверждена, хотя думается, что Минобороны Украины с удовольствием об этом сообщило бы на своем сайте, как и о прилете американских летчиков.

Данные о "секретной делегации" поступили от вьетнамского портала Soha News, которому, видимо, известны все перемещения "израильских спецов".

Что касается С-300ПМУ, то это далеко не последняя модификация комплекса. Современный ЗРК этой серии – С-300В4.

Система относится к приоритетным образцам вооружения ПВО и обеспечивает поражение баллистических ракет и аэродинамических целей на дальности до 400 километров. Комплексы стоят на вооружении России с 2013 года.



Система С-300ПМ, или С-300ПМУ1 в экспортном варианте, была принята на вооружение в 1993 году. От С-300ПТ/ПС и других комплексов, состоящих на вооружении Украины, ее отличает новая ракета 48Н6.

Она может уничтожать воздушные цели, летящие со скоростью до 6 тыс. 450 км/час. Дальность поражения самолетов противника – 150 километров. Баллистических целей – до 40 километров. Была модернизирована и радиолокационная станция комплекса, в частности, в системы включили РЛС обнаружения 64Н6 и радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е1.

Следующая версия – С-300ПМ1, или С-300ПМУ2. Некоторые военные эксперты полагают, что в Сирию привезли именно ее, тем более что Иран уже получил 4 дивизиона этой системы. Как и предыдущая, она может действовать в единой системе с другими ЗРК и РЛС, но ее характеристики еще лучше. Специально для комплекса разработали ракету 48Н6Е2. Воздушные цели она поражает на дальностях до 200 километров. В российские войска эта версия стала поступать с конца 2013 года. Все С-300ПМ можно довести до уровня С-300ПМ1.

Если в Сирию действительно привезли С-300ПМ1, то это, конечно, не те системы, которые состоят на вооружении Украины, и вряд ли израильтянам стоит на них ориентироваться. Скорее, они тренировались и будут тренироваться на греческих С-300ПМУ1, которые не такие продвинутые, как следующая модель, но все же лучше украинских. Кроме того, израильская разведка на пару с американской наверняка постаралась заполучить характеристики иранских С-300ПМУ2. Но надо отметить, что вряд ли этой системе будет противостоять легко, хотя Израиль и бравирует своими F-35 на этот случай.





