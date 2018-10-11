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США и Израиль протестировали С-300 на Украине

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Представители двух стран тайно посетили Незалежную

Интерес к зенитно-ракетным комплексам у американских и израильских военных вырос после поставок С-300 в Сирию. Для подробного изучения характеристик делегация из США и Израиля тайно приезжала на Украину, где ЗРК стоят на вооружении.

Украинцы подробно расписали западным партнерам возможности С-300. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Soha News. Военные Незалежной заявили коллег из США и Израиля, что принципиальных отличий их ЗРК от тех, что перебросили в Сирию, нет.

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Израильские пилоты испытали боевые возможности комплексов в полевых условиях с помощью американских истребителей F-15 C Eagle, которые прибыли на Украину ранее в рамках учений "Чистое небо-2018".

Америка и Израиль сделали по итогам испытаний вывод, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II останутся неуязвимы при столкновении с С-300, отмечает РИА ФАН.

Зенитно-ракетные комплексы С-300 Россия передала Дамаску безвозмездно, напоминает "URA.RU". В САР перебросили три дивизиона ЗРК и более 300 зенитных управляемых ракет. Речь о поставках С-300 зашла после крушения нашего самолета Ил-20. Его сбили сирийские ПВО. Под удар самолет подставили израильские истребители. Погибли 15 российских военнослужащих.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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