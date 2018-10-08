Установки не новые, но отремонтированные

Занитно-ракетные комплексы С-300ПМ Москва передала Дамаску бесплатно. Также выяснилось, что они ранее стояли на вооружении ВКС РФ.

"1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый. Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 "Триумф", она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи", – сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в понедельник, 8 октября.

Собеседник агентства отметил, что С-300ПМ "переданы сирийской стороне на безвозмездной основе". Вместе с пусковыми установками в Арабскую Республику доставили боекомплект из более чем 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона.

На прошлой неделе, 2 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что поставка С-300 в Сирию завершена. В течение трех месяцев российские военные будут обучать сирийских коллег использовать данное вооружение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать условия поставки комплексов.

Напомним, Москва анонсировала передачу Дамаску современных средств ПВО после инцидента с российским радиоэлектронным разведчиком Ил-20, сбитым сирийцами из-за провокационных действий израильских летчиков в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. На борту находилось 15 военнослужащих, все они погибли. Москва считает, что израильские военные подставили нашего крылатого разведчика под удар сирийского оружия.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на заявление замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллена Лорда, американцы запланировали на ноябрь полномасштабные боевые испытания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II с целью выяснить возможности этих самолетов противостоять российским, китайским и сирийским системам ПВО, в частности, ЗРК С-300 и С-400.

Отмечается, что полноценные эксплуатационные тесты станут отправным шагом на пути к запуску массового производства крылатых машин, намеченных на середину лета грядущего года.

