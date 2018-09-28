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Израилю здесь не рады: Сирия закроет небо с С-300

Фото: wikipedia.org
Дамаск ждет зенитно-ракетные комплексы в течение двух недель

В САР создадут проблемы для израильских самолетов после крушения российского Ил-20. Об этом заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем. Напомним, сегодня в Нью-Йорке он встречался с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Муаллем выразил надежду, что С-300 Сирия получит не позднее двух недель, напомнив об обещании главы Минобороны Сергея Шойгу.

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Кроме того, дипломат подчеркнул, что Дамаск рассчитывает закрыть небо с помощью наших ЗРК, передает ТАСС.

Общаясь с журналистами, Муаллем в шутку сказал, что и от С-400 Сирия не откажется, пишет РИА "Новости".

Самолет Ил-20 потерпел крушение в ночь на 18 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар сирийских ПВО его подставили израильские истребители. В авиакатастрофе погибли 15 военных.

Виктория БАЛАЯН
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