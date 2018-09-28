Американцы назвали виновных в крушении Ил-20 в Сирии

Вашингтон полностью согласен с версией Москвы

Спецпредставитель США по сирийскому диалог Джеймс Джеффри считает, что российский Ил-20 сбили средства ПВО Сирии, однако причиной этому стали израильские истребители. Такую же версию озвучили ранее и в Минобороны РФ.

"Десять дней назад предположительно израильские силы атаковали иранские военные цели, в результате сирийские ВС попытались атаковать предполагаемые израильские силы и в конце концов попали по российским ВС", - цитирует его РИА "Новости".

Джеффри подчеркнул, что инцидент с самолетом является опасным примером эскалации в республике. Он призвал все стороны, участвующие в конфликте в Сирии, тесно сотрудничать друг с другом, чтобы больше таких происшествий не повторялось.

Самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих РФ, был сбит системой ПВО Сирии вечером 17 сентября над Средиземным морем. По версии Министерства обороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. В Москве обвинили Израиль в том, что он сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала, напоминает РИА ФАН.