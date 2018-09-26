Израиль разорится из-за сбитого Ил-20

Обострение отношений между странами ударило по туризму

В последнюю неделю отечественные туроператоры зафиксировали спад спроса на путевки в Израиль. Специалисты связывают это с тем, что в российско-израильских отношениях возникло напряжение после того, как сирийские военные сбили российский самолет Ил-20.



Отпугивают туристов не политические соображения, а боязнь, что случайным выстрелом может быть сбит пассажирский самолет. Подобные страхи можно списать на слабые познания в ближневосточной географии: люди элементарно путают Сирию с Израилем.

"Туроператоры отмечают, что конфликт сказался на спросе, заявок с 17 сентября стало меньше. Кто-то даже говорит об отказах. Туристы волнуются, им кажется, что все это происходит в небе над Израилем. Многие не вникают, что военные действия в Сирии идут давно и это прежде не мешало поездкам в Израиль", – сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Ее слова приводит "Интерфакс".

Негативно сказывается на турпотоке в Израиль и информация об участившихся депортациях россиян при пересечении израильской границы без особых поводов, добавили в РСТ. В первом полугодии этого года в аэропортах Израиля отказы во въезде в страну получили около 2,2 тысячи россиян – в два раза больше, чем за весь предыдущий год. Власти страны объяснили ужесточение отбора тем, что за последнее время резко выросло число обращений россиян о предоставлении политического убежища, передает телеканал 360.

Падение интереса к израильским путевкам наблюдается не во всех компаниях: многие продавцы туров не заметили никаких перемен. С другой стороны, пока что на Новый год забронировано очень мало путевок. Но это может быть связано не с ситуацией вокруг сбитого Ил-20, а с чисто экономическими причинами.

Ранее сообщалось о том, что на прошлой неделе снизились продажи авиабилетов из России в Израиль. В компании Aviasales рассказали о том, что спрос на авиабилеты в ближневосточную страну с 17 по 23 сентября снизился на 5% по сравнению с предыдущей неделей. В Kupibilet.ru отметили снижение продаж на направлении на 30%. В сервисе Biletix сообщили о падении интереса к полетам в Тель-Авив на 23%.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем. По версии Министерства обороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. В Москве обвинили Израиль в том, что он сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.