После сбитого Ил-20 в Москве отказались принимать политиков из ближневосточной страны

Власти РФ не пожелали видеть у себя высокопоставленных израильских чиновников, которые были готовы прилететь для улаживания инцидента со сбитым российским самолетам в небе над Сирией. В итоге в Москву отправилась лишь группа военных.



После того как российские военные обвинили израильских летчиков в том, что они спровоцировали сирийскую ПВО на удар, который пришелся по самолету ВСК РФ, израильтяне выразили открытость к диалогу по данному вопросу, сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.

Изначально делегацию должен был возглавить глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат. В ее состав предполагалось включить представителей Армии обороны Израиля и ее Генерального штаба. Кроме того, рассматривалась возможность прибытия в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана. Однако в российской столице все подобные инициативы отвергли.

"Россия предпочла, чтобы контакты остались на профессиональном уровне между (командующим ВВС генерал-майором Амикамом) Норкиным и российским командующим военно-воздушными силами", – говорится в публикации.

Сегодня, 26 сентября, в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН должна пройти встреча Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что тема напряженности в отношениях с Россией и ситуация в Сирии займет значительную часть встречи, сообщили израильские журналисты.

Делегация израильских военных посетила Москву 20 сентября. Они представили объемный доклад о происшествии. Из него можно было заключить, что израильский самолет не совершал опасных маневров поблизости от Ил-20 и не провоцировал сирийских военных на ответ. В Москве приняли к сведению аргументы израильской стороны и раздувать скандал дальше не стали.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем. По версии Министерства обороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. В Москве обвинили Израиль в том, что он сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.