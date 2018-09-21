Израиль доказал непричастность к крушению Ил-20

Военные представили исчерпывающие объяснения на 40 страницах

Члены военного командования Израиля сняли с себя ответственность за крушение российского самолета электронной разведки в небе над Сирией. На встречу с представителями Министерства обороны РФ в Москву гости из ближневосточной страны привезли целый доклад, посвященный непричастности их летчиков к трагедии.



В объемистом документе говорится о том, что несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть ракет упала на территории Ливана, а другая часть – в удаленных от Латакии районах Сирии, где и был сбит российский самолет, передает "КоммерсантЪ".

Тем самым командование израильских ВВС хочет показать, что самолет F-16 совершал никаких опасных маневров и провокаций в непосредственной близости от Ил-20, что, по версии российской стороны, могло привести к попаданию сирийской ракеты в российский самолет.

Москва приняла к сведению доводы израильской стороны. По крайней мере на обострение отношений ни одна, ни другая стороны идти не намерены. По результатам переговоров стало известно, что военные договорились "продолжить имплементацию системы деконфликтизации" и продолжить координировать свои действия в регионе.

Военный эксперт Андрей Кожинов полагает, что информация, содержащаяся в 40-страничном талмуде, очень похожа на правду. Роковой выстрел с комплекса сирийской ПВО был сделан почти через час после того, как истребители F-16 ушли на базу. "К моменту, когда сработали сирийские ПВО, F-16 уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Истребители вышли из оперативной зоны обстрела еще до того, как туда вошел российский самолет", – отметил он.

То есть речь не идет о том, что военные правительственной армии целились в один самолет, а попали в другой. Скорее всего, они просто приняли российский самолет за израильский (если, конечно, не имела место сознательная диверсия – эта информация сейчас проверяется).

К этому стоит добавить, что у F-16 не было необходимости прикрываться другим самолетом. Последние полтора года израильская авиация летала над Сирией и наносила по ней удары без всякого прикрытия. За это время было осуществлено порядка 200 атак. К тому же F-16 при всем желании не смог бы спрятаться за тихоходным Ил-20: скорость израильского самолета втрое превышает скорость российского.

Разведывательный самолет ВКС РФ Ил-20 был сбит в небе над Сирией в ночь с 17 на 18 сентября. На борту находилось 15 военных, все они погибли. Причиной катастрофы стало попадание ракеты, выпущенной из сирийского комплекса С-200. Москва обвинила в происшествии израильских военных, поскольку они якобы подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии.