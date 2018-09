Оператор коммерческих спутников опубликовал фотографии удара ВВС Израиля по объектам Сирии, во время которого был сбит российский самолет Ил-20.

В результате налета F-16 разбомбили склад боеприпасов, алюминиевый завод и нефтехранилище. При этом во время залпов сирийских ПВО самолеты уже были на территории Израиля.

Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR