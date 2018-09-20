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Оператор коммерческих спутников опубликовал фотографии удара ВВС Израиля по объектам Сирии, во время которого был сбит российский самолет Ил-20.
В результате налета F-16 разбомбили склад боеприпасов, алюминиевый завод и нефтехранилище. При этом во время залпов сирийских ПВО самолеты уже были на территории Израиля.
Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 сентября 2018 г.
Таким образом остается непонятно по кому вели огонь войска Асада, если в небе кроме нашего Ил-20 никого не было. Так же остается подозрительным и то, что президент САР до последнего хранил молчание и только спустя три дня после трагедии принес соболезнования родственникам погибших.
В МИД России пока никак не отреагировали на эту новость.
Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование.
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