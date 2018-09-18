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Войны не будет: Будущее отношений России и Израиля

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Москву и Иерусалим ждут тяжелые времена

Нарушения израильско-российских договоренностей привели к тому, что сирийские ПВО сбили Ил-20 военными РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Текст разговора Путина и Нетаньяху опубликован на официальном сайте Кремля.

"Подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО. Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций", – передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин обвинил Израиль в нарушении суверенитета Сирии, и это показатель нарастания противоречий между двумя странами, которые могут привести затяжному кризису в их отношениях. Так, по мнению профессора Академии военных наук Сергея Судакова, трагедия с Ил-20 отразится на отношениях между Москвой и Иерусалима самым серьезным образом.

"Понятно, что не будет войны, это не casus belli ("повод для войны" в переводе с латыни – Утро.ру) когда мы пойдем войной на Израиль. Но ситуация очень плохая, и, конечно, двусторонние отношения у нас буду испорчены", – сказал Судаков в эфире "Национальной службы новостей".

Ситуацию, в принципе, мог бы исправить Израиль, выплатив компенсацию за Ил-20, но пока такое желание не просматривается, добавил он.

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование. Точнее – оповестив за минуту до начала действий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за случившееся на израильскую сторону, которая в свою очередь перекладывает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

Оксана ПОДТУРКИНА
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