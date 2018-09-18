Появились подробности уничтожения Ил-20

Инцидент серьезно ухудшит российско-израильские отношения

Сбитый российский самолет серьезно ухудшит военно-политические отношения между Москвой и Тель-Авивом. До этого момента Россия не слишком вмешивалась в сирийско-израильские "разборки", но теперь ситуация может кардинальным образом поменяться.

Судя по всему, израильские F-16 не просто нанесли очередной удар по Сирии, а умело применили "дьявольскую уловку", фактически решив судьбу российского Ил-20. Важно, что инцидент произошел в восточной части Средиземного моря, где находится российская группировка боевых кораблей, то есть там, где самолетов Израиля быть по идее не должно.

Как рассказал "Утру" военный эксперт Виктор Баранец, который беседовал о случившемся с сирийскими военными, израильские летчики выстроили над Ил-20 так называемую этажерку и фактически спрятались за фюзеляжем российского самолета.

"Отметки на радарах ПВО в таком случае сливаются. И будь вы хоть гением, вы никогда не сможете отличить свой самолет от чужого. Я видел такую ситуацию много раз – стрелять невозможно", – сказал Баранец.

Затем F-16 развалили этажерку, чтобы уйти подальше от сирийского берега, отметки радара "рассеялись", и системы мгновенно опознали Ил-20, следовавший своим курсом, как самолет противника. В результате российский разведчик буквально "напоролся" на сирийскую ракету, выпущенную С-200.

По мнению эксперта, после случившегося России и Сирии следует пойти на жесткие шаги, чтобы не допустить и дальнейших провокаций израильских самолетов, которые и так чувствуют себя в небе Сирии как у себя дома.

"Они совершают налеты чуть ли не через день под предлогом борьбы с "Хезболлой". Но на деле под удар попадают и сирийские военные, и гражданские объекты", – говорит эксперт, – и до этого момента единственной официальной реакцией Кремля было что-то вроде: мы посоветовали израильтянам вести себя осторожнее".

Теперь Сирия может закрыть небо для израильских самолетов, о чем должно объявить правительство. После этого любое нарушение границы будет рассматриваться как вторжение. ПВО Сирии охотятся за израильскими истребителями и сейчас. Но теперь Россия может поставить Дамаску С-300 и разместить в стране еще больше российских ЗРК. Те же С-300 будут представлять для F-16 более серьезную угрозу, чем С-200 или тем более С-125, которые есть на вооружении ПВО Сирии.



Как считает Баранец, вдобавок к этому Россия может инициировать расследование под эгидой ООН, почему израильские самолеты оказались в зоне действия российских кораблей. Дело в том, что Израилем, как и с США, действует договор, в котором подробно прописаны районы на территории Сирии, куда вторгаться запрещено. Это Тартус, Хмеймим и воздушное пространство над военно-морской группировкой РФ, куда в итоге израильские самолеты и залезли, по словам эксперта.

По данным CNN, израильские истребители наносили удар по целям в провинции Латакия, а это примерно 80 км от Тартуса – один час езды на машине. Правда, очень близко.

Теперь военно-политическая доктрина отношений России и Израиля, Сирии и Израиля, Ирана и Израиля может радикальным образом измениться.

"Как только Израилю что-то нужно, приезжает или премьер, или министр обороны Израиля, который шепчет на ухо Кремлю – вы не продавайте С-300 в Иран, не поставляйте С-400 Египту. И что происходит – мы идем у них на поводу", – возмущается Баранец.

Россия действительно может существенно усилить ПВО Сирии. Пока современные ЗРК работают только на авиабазе "Хмеймим" и в Тартусе, прикрывая российские части, но если Москва привезет дополнительные дивизионы С-300 и тем более С-400, полеты над Сирией станут намного опаснее.



Ситуация сильно напоминает арабо-израильские войны, когда Москва поддерживала Каир, а Вашингтон – Израиль. Тогда в ходе шестидневной войны СССР разместил комплексы ПВО вдоль Суэцкого канала, однако финал был печален.

В ходе специальной операции Израиль сумел уничтожить пять МиГов с советскими летчиками, но Москва так и не пошла на открытое противостояние с Израилем, так как в этом случае нужно было разворачивать масштабную войну, в которую неминуемо вмешались бы США.

Скорее всего, и сегодня Москва предпочтет действовать руками Дамаска, война с Израилем не нужна и сейчас. Но усиление системы ПВО Сирии более чем вероятно. Теперь за F-16 начнется настоящая охота, причем личные счеты с израильскими пилотами теперь есть и у российских летчиков.

Как сообщило РИА "Новости", министр обороны Сергей Шойгу уже провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Абигдором Либерманом. По словам главы российского ведомства, Израиль предупредил РФ об атаке за минуту, поэтому Ил-20 не успел уйти в безопасное место. Сергей Шойгу в разговоре полностью возложил вину за сбитый самолет на израильскую сторону.