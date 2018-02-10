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Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Tel Aviv
Израильские военные нанесли массированный удар по 12 объектам на сирийской территории после сбитого F-16

В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, после чего нанес удар по иранским объектам на сирийской территории. Ответным огнем сирийских ПВО был сбит израильский истребитель F-16.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что запущенный из Сирии иранский БПЛА "был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата".

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После уничтожения беспилотника израильские военные нанесли удар по иранским объектам в Сирии, уничтожив контрольный пункт, откуда тот был направлен.


Ответным массивным залпом ПВО Сирии был сбит израильский истребитель F-16, Самолет разбился на севере Израиля, пилоты спасены и доставлены в госпиталь.


В ходе второго налета израильские военные атаковали на территории Сирии 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре "иранских объекта".

"Армия обороны Израиля рассматривает иранское нападение и сирийский ответ как серьезные и незаконные нарушения суверенитета Израиля", – цитирует ТАСС коммюнике пресс-службы ЦАХАЛа.

Между тем сирийское агентство САНА сообщило со ссылкой на военные источники, что сбитых израильских самолетов было несколько – утверждается, что силы ПВО подбили "более одного" самолета.

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