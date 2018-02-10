Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, после чего нанес удар по иранским объектам на сирийской территории. Ответным огнем сирийских ПВО был сбит израильский истребитель F-16.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что запущенный из Сирии иранский БПЛА "был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата".
BREAKING: Rocket interception moments ago in Northern Israel following several rounds of sirens at multiple locations in the Golan Heights. pic.twitter.com/sNuIPaeLx8— Behind The News (@Behind__News) 10 февраля 2018 г.
Ответным массивным залпом ПВО Сирии был сбит израильский истребитель F-16, Самолет разбился на севере Израиля, пилоты спасены и доставлены в госпиталь.
מל"ט סורי ברמת הגולן | תיעוד: פינוי הטייסים שנטשו את מטוס ה-F-16 (צילום: ביגפוט) pic.twitter.com/alB2aFjYzL— כאן חדשות (@kann_news) 10 февраля 2018 г.
В ходе второго налета израильские военные атаковали на территории Сирии 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре "иранских объекта".
"Армия обороны Израиля рассматривает иранское нападение и сирийский ответ как серьезные и незаконные нарушения суверенитета Израиля", – цитирует ТАСС коммюнике пресс-службы ЦАХАЛа.
Между тем сирийское агентство САНА сообщило со ссылкой на военные источники, что сбитых израильских самолетов было несколько – утверждается, что силы ПВО подбили "более одного" самолета.
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