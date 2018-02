Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель

В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, после чего нанес удар по иранским объектам на сирийской территории. Ответным огнем сирийских ПВО был сбит израильский истребитель F-16.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что запущенный из Сирии иранский БПЛА "был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата".

После уничтожения беспилотника израильские военные нанесли удар по иранским объектам в Сирии, уничтожив контрольный пункт, откуда тот был направлен.

BREAKING: Rocket interception moments ago in Northern Israel following several rounds of sirens at multiple locations in the Golan Heights. pic.twitter.com/sNuIPaeLx8