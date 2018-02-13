Война между Россией и США начнется случайно
Американские войска не задумываясь откроют огонь по русским, если возникнет угроза жизни гражданам США. Как полагают западные эксперты, война между двумя сверхдержавами может разгореться на Ближнем Востоке из-за роковой ошибки.
Так, накануне в оазисе Восточная Гута американские войска вступили в бой с солдатами Башара Асада. По даннным журнала The National Interest, американцы убили как минимум сотню сирийцев. Теоретически среди них могли оказаться и российские военные советники, которые активно помогают своим союзникам.
Впрочем, жертв среди граждан России избежать не удалось. Как сообщает РИА "Новости", в ходе бомбардировок погиб активист незарегистрированной партии "Другая Россия" Кирилл Ананьев. Ранее он воевал добровольцем в Донбассе, а затем уехал в Сирию. Ряд СМИ сообщил и о гибели как минимум четырех бойцов частной российской военной компании "Вагнер". Однако официально эта информация не подтверждена.
Между российским и американским командованием давно работает специальный канал связи. Но он нужен лишь для того, чтобы предупредить сторону о предстоящем бомбовом ударе или массированной атаке. При желании можно и промолчать. Или канал вдруг не сработает из-за какой-то технической неисправности.
В минувшее воскресенье глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал ситуацию, когда российские подразделения едва не оказались под огнем американских ВВС в Восточной Гуте, а под огнем, возможно, погибли граждане России.
"Русские заявили, что не знали о готовящейся атаке. Но мы открыли огонь только тогда, когда убедились, что там нет военнослужащих из России", – сказал генерал журналистам.
При этом Мэттис подчеркнул, что США не задумываясь применят летальное оружие, если американским военным будет угрожать опасность, как это произошло в Восточной Гуте. Когда сирийцы оказались под огнем, то сразу же начали отвечать из артиллерии. После этого американцы увеличили число авиаударов, из-за чего сирийские подразделения понесли существенные потери.
По мнению американских экспертов, если бы под удар попали регулярные российские части, Москва бы ответила шквалом огня. Несмотря на вывод значительной части авиации с территории Сирии, контингент ВКС РФ остается на Ближнем Востоке достаточно солидным. И Россия по-прежнему поддерживает Асада, а США – "Демократические силы Сирии". То есть две воюющие друг против друга стороны. И Вашингтон, и Москва меньше всего на свете хотят воевать друг с другом, но трясина сирийской войны затягивает все глубже и глубже, и ситуация попросту может выйти из-под контроля.
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