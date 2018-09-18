Израиль и Россия начнут третью мировую

Если между странами вспыхнет военный конфликт, проиграют все

Министерство обороны РФ возложило на израильских военных ответственность за гибель самолета Ил-20 в сирийском небе. Из-за этого происшествия две страны оказались на грани вооруженного конфликта. Если он все-таки произойдет, то победителей в нем не будет.



До инцидента с российским самолетом-разведчиком отношения между Москвой и Тель-Авивом развивались в позитивном ключе. Обе страны понимают, что конфликт в Сирии движется к завершению, и потому думают о послевоенном обустройстве ближневосточной страны. Для Израиля непримиримым врагом является Иран, который преследует в САР свои интересы. РФ, несмотря на дружбу с Ираном, негласно выступает против того, чтобы Тегеран имел избыточное влияние на Сирию.

Иран, по словам экспертов, вцепился в Сирию мертвой хваткой, отделить режим Асада от проиранских сил практически невозможно. Поэтому Израиль и РФ решили вместе думать над тем, как снизить влияние Ирана в Сирии, но при этом заранее не спугнуть ситуативного союзника Москвы.

"С учетом того, что у России не так уж много эффективных рычагов влияния на иранские силы в Сирии, координация действий с Израилем может стать способом уравновесить влияние Тегерана", – отмечает эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский (цитируется по РБК). По его словам, "Тель-Авив и Москва в целом заинтересованы в сохранении нынешних границ арабских государств и предотвращении расползания исламистских группировок".

Именно по этой причине РФ закрывала глаза на операции израильской армии против иранских сил в Сирии. Москва критиковала западные страны за удары по САР, но действия Израиля оставляла без комментариев. По иронии судьбы именно боевой вылет израильской авиации послужил косвенной причиной роковой ошибки сирийских военных, которые вместо F-16 сбили Ил-20.

Власти РФ уже заявили о том, что оставляют за собой право на силовой ответ на действия израильских военных, "подставивших" наш самолет. Но, скорее всего, сторонам удастся найти взаимоприемлемое решение при помощи дипломатических методов и браться за оружие никому не придется. В том маловероятном случае, если дело все же дойдет до прямого столкновения, ничем хорошим это не кончится.

От военного столкновения двух сильных армий в таком "пожароопасном" регионе, как Ближний Восток, все давние и вялотекущие локальные конфликты могут сдетонировать и вызвать цепную реакцию. В результате в этой части планеты воцарится полнейший хаос и война всех против всех.

Другим, еще более важным обстоятельством является ядерный статус РФ и предположительное наличие ядерного оружия у Израиля. Если страны начнут воевать, то едва ли что-то удержит их от соблазна нажать на красную кнопку (за Израиль в случае чего немедленно вступятся в США). И в этом случае речь пойдет уже о физическом уничтожении целых стран и континентов.

У специалистов есть все основания полагать, что власти Израиля пошли на сознательную провокацию после того, как президенты РФ и Турции достигли соглашения о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. По словам военного эксперта Александра Жилина, эти договоренности отвечают национальным интересам обеих стран. Они не дают втянуть РФ в большую разборку, которая готовится в Сирии. Но Запад просто так не может с этим смириться.

"США руками Израиля пытаются любыми способами втянуть Россию в большую разборку, а потом "повесить" на нее всю ответственность", – приводит слова эксперта РИА ФАН.

Но все же, несмотря на предположительное наличие злого умысла в действиях израильской стороны, едва ли события будут развиваться по худшему сценарию. По крайней мере израильские журналисты уже сообщили, что их правительство в случае чего готово извиниться, и назвали происшествие недоразумением, передает RT.