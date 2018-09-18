Сбитый в Сирии Ил-20 был исправен

Самолет мог эксплуатироваться до 2021 года

Самолет-разведчик ВКС России Ил-20, сбитый в сирийской провинции Латакия, должен был находиться в эксплуатации минимум до 2021 г., он был абсолютно исправен, сообщили в компании-производителе этих машин.

По сообщению пресс-службы, в 2011 г. лайнер прошел капитальный ремонт.

"ПАО "Ил" информирует, что самолет Минобороны России Ил-20 <…> последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года", – сообщает РИА "Новости".

Самолет предназначен для радиоэлектронной разведки, а также координации крылатых ракет "Калибр". Свой первый вылет он совершил в 1974 году.

Как пояснил URA.RU эксперт, 43 года для самолета радиоэлектронной разведки – это не слишком большой возраст. По его словам, в авиации "возраст техники определяется сроком летного ресурса".

Ил-20 был сбит во время ракетного удара Израиля по территории САР над акваторией Средиземного моря. Под удар сирийских ПВО его подставили израильские истребители.