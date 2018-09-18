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Время собирать камни: посла Израиля вызвали в МИД России

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
продолжениеПоявились подробности уничтожения Ил-20
Предстоит жесткий разговор

Российское внешнеполитическое ведомство вызвало дипломата страны, по чьей вине накануне погибли 15 наших военных.

Напомним, ранее стало известно, что крушение Ил-20 случилось из-за израильских истребителей. Они подставили наш самолет под удар сирийских ПВО. После этого власти Израиля предпочли трусливо отмалчиваться.

В Минобороны России вину за гибель россиян полностью возложили на израильскую сторону, оценив эти действия как враждебные, напоминает РИА "Новости".

Виктория БАЛАЯН
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