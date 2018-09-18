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Израиль ответит за гибель российских военных в Сирии

Кадр youtube.com
продолжениеИзраиль отказался отвечать за сбитый Ил-20
В Минобороны действия израильской армии назвали враждебными

Командование нашей группировки войск в Сирии не предупредили о ракетном ударе в Латакии.

Данные о маневрах поступили лишь за минуту до атаки. Ил-20 не успел переместиться в безопасную зону.

По вине Израиля погибло 15 человек. В Минобороны пообещали жесткий ответ, назвав такие действия враждебными и провокационными. Россия оставляет за собой "право на адекватные ответные действия", заявили в военном ведомстве.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – говорится в официальном заявлении.

"Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", – цитирует РИА "Новости" официального представителя Министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Напомним, Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря во время ракетного удара Израиля по территории САР. Позже стало известно, что российский самолет сбили сирийские ПВО при попытке отразить атаку. Под удар Ил-20 подставили израильские истребители.

Поисково-спасательная операция продолжается, передает РИА "Новости".

Виктория БАЛАЯН
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