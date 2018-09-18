Израиль отказался отвечать за сбитый Ил-20

Власти ближневосточной страны никак не комментируют инцидент

Министерство обороны РФ возложило на израильских военных ответственность за гибель российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 в небе над Сирией. Однако Тель-Авив просто проигнорировал подобные заявления.



Посольство Израиля в Москве официально отказалось давать какие-либо комментарии по данному происшествию. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на сотрудников дипмиссии.

Другие государственные органы Израиля также хранят молчание. В местных СМИ об инциденте пишут со ссылкой на российские и американские источники. Местные политики и эксперты комментариев решили не давать.

Ранее стало известно, что самолет Ил-20 ВКС РФ исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала накануне около 23:00, когда воздушное судно находилось над Средиземным морем примерно в 35 км от побережья Сирии.

Утром Министерство обороны РФ заявило о том, что Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. Однако, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, виновата в этом не Сирия, а Израиль. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар ПВО. Пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку, но преднамеренно пошли на эту провокацию.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – подчеркнул Конашенков.