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Обнаружено место крушения Ил-20 в Сирии

продолжениеВ Кремле отреагировали на крушение Ил-20 в Сирии
Самолет рухнул рядом с населенным пунктом Баниас

Фрагменты тел российских военных и обломки самолета подняли на борт кораблей РФ, передает сайт телеканала "360" со ссылкой на Минобороны.

Ил-20 нашли в 27 км к западу от населенного пункта Баниас (Латакия).

Ранее стало известно, что крушение произошло по вине Израиля. Истребители подставили наш самолет под удар сирийских ПВО.

Виктория БАЛАЯН
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