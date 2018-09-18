Обнаружено место крушения Ил-20 в Сирии

Самолет рухнул рядом с населенным пунктом Баниас

Фрагменты тел российских военных и обломки самолета подняли на борт кораблей РФ, передает сайт телеканала "360" со ссылкой на Минобороны.

Ил-20 нашли в 27 км к западу от населенного пункта Баниас (Латакия).

Ранее стало известно, что крушение произошло по вине Израиля. Истребители подставили наш самолет под удар сирийских ПВО.