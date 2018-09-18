Обнаружено место крушения Ил-20 в Сирии

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Фрагменты тел российских военных и обломки самолета подняли на борт кораблей РФ, передает сайт телеканала "360" со ссылкой на Минобороны.
Ил-20 нашли в 27 км к западу от населенного пункта Баниас (Латакия).
Ранее стало известно, что крушение произошло по вине Израиля. Истребители подставили наш самолет под удар сирийских ПВО.
Власти ближневосточной страны никак не комментируют инцидент
Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ