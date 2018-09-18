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В Кремле отреагировали на крушение Ил-20 в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
продолжениеВремя собирать камни: посла Израиля вызвали в МИД России
Ситуацию со сбитым израильскими истребителями самолетом прокомментировал президент

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших российских военных.

"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа", – цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле обеспокоены сложившейся обстановкой, добавил он.

Как именно Россия ответит Израилю на гибель наших военнослужащих, пока неясно. "Ситуация анализируется", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Тем временем стало известно, что сбитый в Сирии Ил-20 не нарушит договоренностей России и Турции о демилитаризации САР. Речь идет о соглашении, которое в понедельник обсуждал Владимир Путин с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, напоминает ТАСС.

"Нет, этот инцидент никак не повлияет, безусловно. Это важная, прорывная договоренность, она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели сирийского урегулирования политико-дипломатическими средствами", – подчеркнул Песков.

Виктория БАЛАЯН
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