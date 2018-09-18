Ил-20 сбила Сирия

Российские военные погибли по вине Израиля

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 сбили по ошибке ПВО Сирии. Его подставили под удар истребители Израиля, которые наносили удары по сирийской территории. Об этом официально сообщили в Минобороны. В результате инцидента погибли 15 российских военных.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", – заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.