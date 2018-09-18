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Армия Израиля прокомментировала крушение Ил-20

продолжениеИзраиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Асада
Только что появилось официальное заявление

Израильская сторона скорбит в связи с гибелью экипажа российского самолета. Заявление армии цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что крушение Ил-20 и смерть 15 военных РФ произошли по вине Израиля. Истребители подставили наш самолет под удар сирийских ПВО.


Виктория БАЛАЯН
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