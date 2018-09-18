Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Асада

Иерусалим отрицает тот факт, что истребители прятались за самолет РФ

Армия обороны Израиля выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета и тут же возложила ответственность на Башара Асада.

По версии израильских военных, когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в Ил-20, истребители F-16 уже находились на израильской территории.

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F-16 якобы атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражение для террористической организации "Хезболла", которая угрожает Израилю.

Однако в Минобороны РФ по-прежнему считают виновными в трагедии истребители F-16 израильских ВВС. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в Генштабе, сейчас Россия рассматривает вопрос о введении в ряде провинций САР бесполетной зоны силами ВКС РФ, а также наземных и корабельных средств ПВО.

Если решение будет принято, оно будет доведено по специальным линям связи до командования коалиции и стран – участниц сирийского урегулирования.