Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Асада

Фото: wikipedia.org
продолжениеВ Сирии пропал самолет с российскими военными. LIVE
Иерусалим отрицает тот факт, что истребители прятались за самолет РФ

Армия обороны Израиля выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета и тут же возложила ответственность на Башара Асада.

По версии израильских военных, когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в Ил-20, истребители F-16 уже находились на израильской территории.

По теме

F-16 якобы атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражение для террористической организации "Хезболла", которая угрожает Израилю.

Однако в Минобороны РФ по-прежнему считают виновными в трагедии истребители F-16 израильских ВВС. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в Генштабе, сейчас Россия рассматривает вопрос о введении в ряде провинций САР бесполетной зоны силами ВКС РФ, а также наземных и корабельных средств ПВО.  

Если решение будет принято, оно будет доведено по специальным линям связи до командования коалиции и стран – участниц сирийского урегулирования.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Появились подробности уничтожения Ил-20

Инцидент серьезно ухудшит российско-израильские отношения

США задавят санкциями "Северный поток-2"

Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей