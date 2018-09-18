Шойгу раскрыл план удара Израиля по Сирии

Минобороны слишком поздно узнало о готовящейся атаке

Российское командование было предупреждено о планируемой атаке всего лишь за минуту до ее начала. Израильские военные использовали наш самолет для прикрытия своих истребителей, которые наносили удары по сирийским объектам, надеясь таким способом обойти сирийские ПВО.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства. По его словам, Израиль не ожидал, что армия Асада станет "отбиваться" ПВО в этом направлении.

"Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара, предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", – резюмировал Шойгу, которого цитирует РИА "Новости".



Министр добавил, что гибель российского самолета-разведчика произошла "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО". Сам же Ил-20, по словам главы ведомства, выполнял поставленную руководством задачу.

"Выполнял разведзадание как раз по Идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии", – пояснил Шойгу.

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО. Трагедия унесла 15 жизней российских военных.

Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за случившееся на израильскую сторону. Та, в свою очередь, начала расследование инцидента, пообещав держать Россию в курсе дела.