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"Цепь трагических случайностей": Путин отреагировал на крушение Ил-20

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
продолжениеШойгу раскрыл план удара Израиля по Сирии
Между сбитыми Ил-20 и Су-24 есть разница

Трагедию с Ил-20 президент РФ Владимир Путин назвал последовательностью трагических случайностей. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер попросил не проводить аналогию между вчерашним событием и тем, что произошло в ноябре 2015 года. Тогда турецкие военные сбили российский бомбардировщик на своей границе с Сирией.

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", – резюмировал президент, передает РИА "Новости".

После этой трагедии страна гарантирует дополнительную безопасность российских военных в Сирии, пообещал глава государства. "Это почувствуют все", – заверил Путин. 

Он также выразил соболезнования семьям погибшего экипажа Ил-20. Вчерашняя трагедия унесла 15 жизней российских военнослужащих.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", – скорбно произнес лидер страны. 

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за случившееся на израильскую сторону. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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