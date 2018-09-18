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Сирия назвала погибших россиян своими мучениками

Фото: Максим Кузовков/ТАСС
Дамаск соболезнует Москве по поводу сбитого Ил-20

Постпред Сирии при Организации Объединенных Наций выразил соболезнования РФ после катастрофы с военным самолетом Ил-20. 

"Хотел бы выразить искренние соболезнования другу и коллеге, послу Российской Федерации в связи с гибелью людей в результате израильской агрессии против города Латака", – приводит RT слова Башара Джаафари.

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Он добавил, что российские военные стали мучениками не только для своей страны, но и для самой Сирии, поскольку у обеих стран есть общий враг.

"Та же кровь, тот же враг, та же победа против того же вида терроризма", – сказал он.

Ранее свою скорбь в связи с крушением российского самолета выразили Израиль и США.

Минобороны России заявило, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, так как израильские истребители прикрылись российским воздушным судном. В катастрофе погибли 15 российских военных.

Валентина МАЙОРОВА
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