Израиль и США скорбят по погибшим в Сирии россиянам

Иерусалим готов оказать Москве помощь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования президенту Владимиру Путину из-за гибели российских военнослужащих.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив готов предоставить Москве всю необходимую информацию для расследования катастрофы Ил-20, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

Он также предложил российскому лидеру отправить в Москву главу ВВС Израиля со всей информацией о крушении российского самолета.

Американцы также скорбят вместе с Израилем. По словам специального представителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри, случившееся с Ил-20 стало трагедией.

"Я хочу выразить соболезнования нашему партнеру по Совету (безопасности) – России – в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолет был сбит", – приводит RT слова спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри.