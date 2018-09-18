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Израиль и США скорбят по погибшим в Сирии россиянам

продолжениеНе как Турция: Путин заступился за Израиль
Иерусалим готов оказать Москве помощь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования президенту Владимиру Путину из-за гибели российских военнослужащих.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив готов предоставить Москве всю необходимую информацию для расследования катастрофы Ил-20, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

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Он также предложил российскому лидеру отправить в Москву главу ВВС Израиля со всей информацией о крушении российского самолета.

Американцы также скорбят вместе с Израилем. По словам специального представителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри, случившееся с Ил-20 стало трагедией.

"Я хочу выразить соболезнования нашему партнеру по Совету (безопасности) – России – в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолет был сбит", – приводит RT слова спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри. 

Валентина МАЙОРОВА
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