Израиль требует от России уважения к себе

Москве придется считаться с национальными интересами Иерусалима в Сирии, заявил бывший израильский дипломат

Гибель российского самолета Ил-20 в Сирии чревата серьезными последствиями для России и Израиля, поэтому странам стоит искать компромисс, заявил экс-посол Израиля в России Цви Маген.

При этом он подчеркнул, что Израиль отнюдь не мелкий игрок в большой сирийской кампании, поэтому свои интересы Иерусалим намерен отстаивать.

"Невозможно присутствовать в Сирии и продвигать свои интересы, игнорируя такого игрока как Израиль, который там тоже имеет свои интересы. Россия не может этого не учитывать. Естественно, это взаимно", – заявил Маген РИА "Новости".

Экс-посол добавил, что РФ может пойти на пересмотр ранее достигнутых договоренностей и ограничить действия Израиля в Сирии, однако выразил сомнения, что такое произойдет.

"Очень желательно преодолеть кризисную ситуацию. По-моему, никто не будет из этого делать оперативных выводов, потому что это ни в чью пользу", – подчеркнул Маген.

Три года назад Москва и Тель-Авив договорились предупреждать друг друга для того, чтобы избежать случайных столкновений во время военной операции в Сирии, где Израиль постоянно обстреливает военные объекты Ирана и его союзников. Минобороны России заявило, что 17 сентября уведомление об авиаударе поступило меньше чем за минуту до атаки, и российский самолет не успели вывести в безопасную зону.

Вечером в понедельник связь с возвращавшимся на авиабазу "Хмеймим" Ил-20 пропала. По данным российского военного ведомства, в это же время израильские истребители F-16 вели атаку на сирийские объекты в Латакии. Израильские летчики подставили самолет под удар ПВО Сирии, 15 российских военнослужащих погибли.