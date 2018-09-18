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В деле о крушении Ил-20 появился британский истребитель

Фото: wikipedia.org
продолжениеСудьба Ил-20 в Сирии была предрешена
По непонятной причине боевая машина задержалась в воздухе над Сирией

За час до того, как израильские истребители F-16 ударили по целям в окрестностях Латакии, над городом заметили истребитель-бомбардировщик "Торнадо" ВВС Великобритании.

"Торнадо" вылетел с авиабазы "Акротири" на Кипре в сторону Турции, однако по неизвестной причине задержался в воздушном пространстве над Средиземным морем к западу от Латакии. После чего он проследовал к Турции и Ираку, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данных иностранных авиационных ресурсов.

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Истребитель-бомбардировщик подобного класса оснащен электронными средствами разведки, обнаружения целей и навигационной системой GPINS. Кроме того, на боевой машине установлена система лазерного целеуказания и поиска целей.

Вечером 17 сентября 4 израильских истребителя F-16 нанесли удар по целям в Сирии недалеко от Латакии. По данным Минобороны РФ, в это же время была потеряна связь с российским самолетом Ил-20, летевшим над Средиземным морем. Как заявили в российском военном ведомстве, самолет был сбит сирийской системой ПВО из-за того, что израильские ВВС подставили его: сообщение о проводимой операции поступило менее чем за минуту до удара, и российский самолет не успел переместиться в безопасную зону. 

Валентина МАЙОРОВА
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