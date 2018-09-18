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У Ил-20 не было шансов спастись

Фото: wikipedia.org
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Самолет этого класса не предназначен для прорыва ПРО

Сбитый в Сирии радиоэлектронный разведчик Ил-20 – ветеран российских ВВС. Свой первый полет он совершил в далеком 1968 году. К слову, это вообще первый советский самолет такого типа. Но благодаря хорошим эксплуатационным качествам и модернизации, а также дефициту радиоэлектронных разведчиков машина до сих пор в строю.

Фактически "двадцатый" – это пассажирский Ил-18, только со спецоборудованием. Поэтому перед наземными ЗРК самолет практически не защищен.

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Главная задача Ил-20 – разведка вдоль государственной границы и приграничной полосы. По предварительным данным, этим и занимался экипаж самолета, сбитого накануне над Средиземным морем.

По бортам передней части пассажирской кабины Ил-20 установлены фотоаппараты перспективной аэрофотосъемки А-87П и станция общей радиотехнической разведки "Ромб-4". В подфюзеляжной гондоле – антенна РЛС бокового обзора "Игла-1". Среди другого оборудования – станция детальной радиотехнической разведки "Квадрат-2" и аппаратура радиоперехвата УКВ-диапазона "Вишня".

Фото: wikipedia.orgВ настоящее время часть этой аппаратуры устарела, поэтому была заменена на более современные аналоги. Модернизации подвергся и сам самолет. На Ил-20М установили более мощные двигатели АИ-20М, что увеличило дальность полета до 5 тыс. 400 километров.

На замену Ил-20 создан Ил-214Р на базе пассажирского Ту-214, но таких самолетов всего два. Дальность РЛС новой машины оценивается в 250 км, но и она была бы бессильна перед зенитно-ракетным комплексом. Как уже было сказано выше, задача этого самолета, не нарушая границ, проводить разведку. Примерно тем же занимаются американские беспилотники в Черном море и Прибалтике. Кроме того, у американцев есть "Боинг" EC-18 ARIA.

Зарубежным аналогом Ил-20 можно считать британский Nimrod, снятый с вооружения в 2011 году.

Александр ИЛЬИН
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