Политик впервые заговорил после катастрофы в небе над САР

Российский самолет Ил-20 сбили 17 сентября, однако президент Сирии Башар Асад долго хранил молчание. Политик все же отправил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.

В сообщении он отметил, что эта трагедия не остановит совместные действия Москвы и Дамаска против террористов. Асад подчеркнул, что произошедшее с Ил-20 является результатом опасных действий Израиля.

"От имени сирийского народа я выражаю русскому народу глубочайшие соболезнования в связи с падением российского военного самолета Ил-20 в воды Средиземного моря", – цитирует главу САР агентство SANA.

При этом молчание Асада по поводу трагедии с российским самолетом вывело из себя многих жителей России. По словам военного корреспондента Александра Коца, Башару Асаду следовало в обязательном порядке выразить соболезнования семьям погибших российских военных, которые защищали его страну.

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование.