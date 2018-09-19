На Асада набросились за сбитый Ил-20

Президента Сирии упрекнули в бесчувственности

Руководитель Арабской Республики никак не отреагировал на трагический инцидент, в ходе которого сирийские средства ПВО сбили российский самолет Ил-20. Это вызвало удивление и возмущение у ряда наблюдателей.



По словам военного корреспондента Александра Коца, Башару Асаду следовало в обязательном порядке выразить соболезнования семьям погибших российских военных, которые защищали его страну. "Существуют элементарные дипломатические понятия", – отметил журналист. Протокол требует, чтобы официальное заявление главы государства по такому важному поводу было сделано через государственное информагентство САНА.

Поведение Асада, возможно, связано с его подспудным недовольством тем, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган без него решают дальнейшую судьбу Сирии. Лидеры двух стран договорились создать в провинции Идлиб, которая все еще находится под контролем оппозиционных сил, демилитаризованную зону, а сирийскому президенту это не нравится.

"Вместо того чтобы заливать Идлиб напалмом и втыкать посреди разрушенного города правительственный флаг, вокруг него выстраивают пояс безопасности", – охарактеризовал ситуацию Коц, чьи слова приводит "Царьград".

Самолет Ил-20 ВКС РФ был сбит над Средиземным морем в ночь с 17 на 18 сентября. На его борту находились 15 российских военных, все они погибли. В момент, когда воздушное судно пропало с радаров, оно находилось в 35 км от сирийского побережья. Позже стало известно, что в самолет попал снаряд, выпущенный средствами ПВО Сирии. В тот момент военнослужащие отражали авианалет израильских ВВС.

Россия возложила ответственность за случившееся на Израиль. Но при этом президент РФ назвал инцидент "трагической случайностью". Израильская сторона заявила, что готова принести извинения, если вина их летчиков подтвердится. Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил даже президент США Дональд Трамп. И только сирийская сторона, чьи военные ошиблись целью, не проронила ни слова.