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Нетаньяху позвонит Путину после инцидента в Сирии

продолжениеИзраиль требует от России уважения к себе
Разговор должен состояться в ближайшее время

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, чтобы обсудить произошедшее с российским Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО.

Об этом сообщили в российских дипломатических кругах.

"В ближайшее время состоится беседа двух лидеров", – рассказал источник РИА "Новости".

Диалог должен произойти в течение следующих нескольких часов до того, как в израильтяне начнут придерживаться иудейского поста Йом-Кипур, который запрещает постящимся отвлекаться на мирские дела.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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