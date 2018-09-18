Нетаньяху позвонит Путину после инцидента в Сирии

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху свяжется с президентом РФ
Владимиром Путиным по телефону, чтобы обсудить произошедшее с российским Ил-20,
который был сбит сирийскими ПВО.
Об этом сообщили в российских дипломатических кругах.
"В ближайшее время состоится беседа двух лидеров", – рассказал источник РИА "Новости".
Диалог должен произойти в течение следующих нескольких часов до того, как в израильтяне начнут придерживаться иудейского поста Йом-Кипур, который запрещает постящимся отвлекаться на мирские дела.
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