Нетаньяху позвонит Путину после инцидента в Сирии

Разговор должен состояться в ближайшее время

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, чтобы обсудить произошедшее с российским Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО.



Об этом сообщили в российских дипломатических кругах.

"В ближайшее время состоится беседа двух лидеров", – рассказал источник РИА "Новости".

Диалог должен произойти в течение следующих нескольких часов до того, как в израильтяне начнут придерживаться иудейского поста Йом-Кипур, который запрещает постящимся отвлекаться на мирские дела.