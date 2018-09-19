Трамп отреагировал на сбитый Ил-20 в Сирии

Политик обвинил в случившемся войска Асада

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне с главой Польши Анджеем Дудой американский политик подчеркнул, что в случившемся виновата Сирия. При этом об израильских F-16, которые подставили наш лайнер под удар, он ничего не сказал.

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"Это очень печальная вещь", – цитирует Трампа РИА "Новости".

Глава Белого дома напомним, что в трагедии погибли "как минимум 14 российских военнослужащих". Трамп добавил, что произошедшее является "не очень хорошей ситуацией".

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, не предупредив о планируемой операции наше командование. Точнее – оповестив за минуту до начала действий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за случившееся на израильскую сторону, которая в свою очередь перекладывает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".