Зрада и перемога: в Незалежной обсуждают крушение Ил-20

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Военным провалом России в Сирии назвали на Украине сбитый войсками Башара Асада самолет Ил-20. Событие, в результате которого погибли 15 российских военнослужащих, вдохновило украинцев на творческое самовыражение.
Так, художник Андрей Петренко отразил свое отношение к трагическому инциденту с помощью двух персонажей, "зрады" и "перемоги" (укр. "предательство" и "победа"). Они как будто подводят итоги игры: "Израиль попал", "Сирия попала", – говорил Перемога. А Зрада ей отвечает: "А как попала Россия!"
#Ил20 - попали все...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/CcVP9mzv07 pic.twitter.com/2BZzysNvGq— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 19 сентября 2018 г.
Свое творение Петренко разметил на странице в Twitter. Судя по прошлым публикациям, художник тщательно следит за жизнью в России.
Журналист Аркадий Бабченко, счастливо воскресший после инсценированного на весь мир убийства, также решил напомнить о себе при помощи трагедии с Ил-20. Поводом для его шуток стали слова матери одного из погибших. Но такие пляски на костях оценили не все его читатели.
"Когда якобы "убили" Бабченко, никто не начал искать в соцсетях его родителей и глумиться над ними. Ибо это за гранью… Зато сам Бабченко охотно делится записями из профиля матери погибшего летчика из экипажа Ил-20. И провоцирует глум в комментах", – отреагировала Юлия Витязева.
Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем сирийскими силами ПВО вечером в понедельник, 17 сентября. Воздушным судном прикрылись израильские истребители, участвовавшие в авианалете на правительственные объекты в сирийской провинции Латакия, напоминает URA.RU.
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