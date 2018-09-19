Зрада и перемога: в Незалежной обсуждают крушение Ил-20

Гибель российских военных в Сирии стала поводом для шуток украинцев

Военным провалом России в Сирии назвали на Украине сбитый войсками Башара Асада самолет Ил-20. Событие, в результате которого погибли 15 российских военнослужащих, вдохновило украинцев на творческое самовыражение.

Так, художник Андрей Петренко отразил свое отношение к трагическому инциденту с помощью двух персонажей, "зрады" и "перемоги" (укр. "предательство" и "победа"). Они как будто подводят итоги игры: "Израиль попал", "Сирия попала", – говорил Перемога. А Зрада ей отвечает: "А как попала Россия!"

Свое творение Петренко разметил на странице в Twitter. Судя по прошлым публикациям, художник тщательно следит за жизнью в России.

Журналист Аркадий Бабченко, счастливо воскресший после инсценированного на весь мир убийства, также решил напомнить о себе при помощи трагедии с Ил-20. Поводом для его шуток стали слова матери одного из погибших. Но такие пляски на костях оценили не все его читатели.

"Когда якобы "убили" Бабченко, никто не начал искать в соцсетях его родителей и глумиться над ними. Ибо это за гранью… Зато сам Бабченко охотно делится записями из профиля матери погибшего летчика из экипажа Ил-20. И провоцирует глум в комментах", – отреагировала Юлия Витязева.

Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем сирийскими силами ПВО вечером в понедельник, 17 сентября. Воздушным судном прикрылись израильские истребители, участвовавшие в авианалете на правительственные объекты в сирийской провинции Латакия, напоминает URA.RU.