Ищут диверсанта: арестованы сбившие российский Ил-20 зенитчики

Подозрение пало на солдата, возможно, завербованного террористами

Служба контрразведки сирийской армии арестовала всех военнослужащих 44-го батальона ПВО, сбивших 17 сентября российский самолет Ил-20. Об этом сообщили российские летчики на своем форуме в интернете.

Следователи подозревают, что в рядах бойцов мог оказаться солдат, специально завербованный ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). В то же время они не исключают роковое стечение обстоятельств, приведшее к катастрофе, пишет URA.RU.

Ил-20 радиоэлектронной разведки, потерпевший крушение над Средиземным морем у берегов сирийской провинции Латакия, был сбит ударом сирийской батареи ПВО. Как считают в Министерстве обороны РФ, им прикрылись израильские истребители F-16, которые в этот момент атаковали цели в Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.