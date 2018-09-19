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Ищут диверсанта: арестованы сбившие российский Ил-20 зенитчики

продолжениеРаскрыта причина молчания Асада после крушения Ил-20
Подозрение пало на солдата, возможно, завербованного террористами

Служба контрразведки сирийской армии арестовала всех военнослужащих 44-го батальона ПВО, сбивших 17 сентября российский самолет Ил-20. Об этом сообщили российские летчики на своем форуме в интернете.

Следователи подозревают, что в рядах бойцов мог оказаться солдат, специально завербованный ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). В то же время они не исключают роковое стечение обстоятельств, приведшее к катастрофе, пишет URA.RU.

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Ил-20 радиоэлектронной разведки, потерпевший крушение над Средиземным морем у берегов сирийской провинции Латакия, был сбит ударом сирийской батареи ПВО. Как считают в Министерстве обороны РФ, им прикрылись израильские истребители F-16, которые в этот момент атаковали цели в Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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