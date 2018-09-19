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Раскрыта причина молчания Асада после крушения Ил-20

Бошар Асад. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент Сирии готовится к серьезному заявлению

Отсутствие реакции лидера САР после случившегося с нашим самолетом многие россияне сочли странным. Соболезнования выразили Израиль, США, постпред Сирии при ООН, но разговора между главой РФ Владимиром Путиным и Башаром Асадом так и не было.

Между тем эксперты считают, что молчание сирийского президента говорит о готовящемся важном заявлении.

"...Дамаск готовит очень серьезное заявление. Судя по всему, текст этого заявления так или иначе согласовывается и с российской, и с сирийской сторонами. И, возможно, возникают некоторые противоречия при этом, или какие-то несогласия. Я думаю, что сирийцы должны сделать очень серьезное заявление", – предположила в беседе с "Царьградом" политолог и востоковед Карине Геворгян.

Напомним, российский самолет Ил-20 сбили в ночь на 18 сентября над Средиземным морем во время атаки Израиля. Погибли 15 российских военных. Под удар сирийских ПВО самолет подставили израильские истребители.

Виктория БАЛАЯН
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