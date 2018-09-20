"Свой-чужой" здесь ни при чем

Минобороны отвергло версию крушения Ил-20

Российское военное ведомство назвало дилетантскими фантазиями псевдоэкспертов версию, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из-за несрабатывания системы "свой-чужой". Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Как известно, на ракетах ЗРК С-200 и самолетах Ил-20 такие системы не стоят и никогда не стояли. По версии Минобороны РФ, российский самолет был сбит по ошибке из С-200, но инцидент спровоцировали израильские истребители.

В то же самое время Израиль уверяет, что в момент попадания ракеты в разведчика F-16 уже были над территорией Израиля. Это же утверждает и ряд зарубежных СМИ на основе фотографий из космоса.