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"Свой-чужой" здесь ни при чем

Фото: GLOBAL LOOK press
Минобороны отвергло версию крушения Ил-20

Российское военное ведомство назвало дилетантскими фантазиями псевдоэкспертов версию, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из-за несрабатывания системы "свой-чужой". Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Как известно, на ракетах ЗРК С-200 и самолетах Ил-20 такие системы не стоят и никогда не стояли. По версии Минобороны РФ, российский самолет был сбит по ошибке из С-200, но инцидент спровоцировали израильские истребители.

В то же самое время Израиль уверяет, что в момент попадания ракеты в разведчика F-16 уже были над территорией Израиля. Это же утверждает и ряд зарубежных СМИ на основе фотографий из космоса.

Александр ИЛЬИН
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